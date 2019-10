Auto in transito prende fuoco nel catanzarese, illeso il conducente

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina sulla SP158 nel comune di Cropani Superiore (CZ) per incendio autovettura.

Il mezzo interessato una Fiat Panda che transitava in direzione del centro abitato del comune di Cropani.

A bordo il solo conducente, un anziano signore, che accortosi del fumo fuoriuscire dal vano motore, prontamente accostava la vettura bordo strada ed abbandonava la stessa

contattando nell’immediato la SO115 del Comando di Catanzaro.

Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto carabinieri della locale stazione per la viabilità.

Sino al termine delle operazioni di soccorso, la corsia interessata dall’incendio è rimasta chiusa al transito.

Disagi per la viabilità ma non si registrano danni a persone.