Auto in transito sulla Ss 106 prende fuoco, in salvo occupanti

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta ieri sera sulla SS106 Var/A direzione Reggio Calabria, in prossimità dello svincolo Catanzaro Est, per incendio autovettura.

La vettura coinvolta una Volkswagen Tiguan in transito. A bordo un nucleo familiare che non ha riportato alcun danno. Il conducente accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore, accostava la vettura e provvedeva a mettere in zona sicura la propria famiglia prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.