Auto parcheggiata davanti al bar e scoppia la lite, titolare ferito a colpi pistola: è grave

Il titolare di un bar, Stefano Perugino, di 60 anni, é stato ferito con alcuni colpi di pistola da una persona con la quale ha avuto una lite perché aveva parcheggiato l’auto davanti al suo locale, impedendone l’accesso. Il fatto é avvenuto a Diamante, centro dell’alto Tirreno cosentino.

Il responsabile del ferimento si é poi allontanato insieme ad una persona che era in sua compagnia e viene adesso ricercato dai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Perugino é stato portato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove é stato ricoverato in gravi condizioni.

“A seguito del grave fatto di cronaca verificatosi questa sera nella nostra Città ho inteso convocare per domattina alle 10, nel Palazzo di Città, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i componenti della Giunta, i capigruppo consiliari, i sacerdoti ed i dirigenti scolastici. È il momento di reagire e chiamare a raccolta i rappresentanti delle istituzioni e dei presìdi sociali ed educativi della nostra comunità”.

Lo afferma, in una nota, il sindaco di Diamante, senatore Ernesto Magorno, in relazione al ferimento con alcuni colpi di pistola, al culmine di una lite, nel centro cittadino, del titolare di un bar. “La nostra é una comunità sana – aggiunge Magorno – che vuole e deve rifiutare ogni forma di prevaricazione e di violenza. Per questo é necessario chiamare a raccolta tutte le componenti cittadine per dare una risposta chiara e forte ed avviare un percorso comune rivolto innanzitutto alle giovani generazioni. Insieme reagiremo e insieme cacceremo i violenti da Diamante. Ora basta!”.