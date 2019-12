Auto perde il controllo e si ribalta sulla Statale 106

Questa mattina un’auto si è ribaltata sulla Strada Statale 106, a pochi chilometri dallo svincolo di Gioiosa Ionica, direzione Reggio Calabria. Il veicolo sarebbe uscito fuoristrada per poi capovolgersi e rientrare nella carreggiata.

L’ennesimo incidente dunque sulla maledetta Strada Statale 106, fortunatamente non ci sono stati morti. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto avrebbe perso il controllo a causa delle avverse condizioni climatiche di quest’oggi.