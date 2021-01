Auto perde il controllo e si ribalta, una ragazza deceduta e tre feriti gravi

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea è impegnata sulla SS18 in località Tre Ponti nel comune di San Nicola Arcella per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi. All’interno della vettura 4 ragazzi tre feriti gravi mentre la ragazza posizionata nel lato posteriore dell’abitacolo è deceduta sul colpo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad estrarre i feriti incastrati nelle lamiere e a mettere in sicurezza la vettura ed il sito. Si attende il medico legale sul posto per il recupero della salma. Sul posto Carabinieri per gli accertamenti di competenza. La SS18 chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso