Auto rubata in Ungheria sequestrata in Calabria, denunciato titolare salone di Milano

I carabinieri della Stazione di Francica, nel corso di un controllo alla circolazione stradale effettuato nella zona di Ionadi, hanno fermato un’autovettura Audi Q8 con targa ungherese con a bordo due persone di nazionalità italiana.

In seguito ad ulteriori accertamenti la vettura è risultata rubata in Ungheria poche settimane fa. Il conducente ha comunque esibito i documenti dell’avvenuto contratto di noleggio effettuato in un autosalone con sede in provincia di Milano.

I carabinieri, al termine delle indagini svolte, hanno quindi denunciato in stato di libertà il titolare dell’autosalone, un 43enne domiciliato a Milano, che dovrà rispondere di ricettazione. Il veicolo, nel frattempo, è stato sottoposto a sequestro penale.