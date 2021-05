Auto sbanda e distrugge una cabina del metano, il conducente scappa

Un’auto senza controllo ha distrutto la cabina del metano a Rende. L’incidente è avvenuto tra via Domenico Cimarosa, all’incrocio con via Giuseppe Verdi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha sbandato, impattando contro la cabina del gas posta lungo la strada.

Il conducente della vettura, però, non si è fermato, ma si è dileguato. L’incidente ha provocato una perdita di gas che si sta disperdendo nell’aria. Sul posto i vigili urbani e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, dove al momento persiste un forte odore di gas.