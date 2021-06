Auto sbanda e finisce contro il guardrail, ferito il conducente

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta nella tarda serata di ieri, alle ore 23.05 circa, sul crocevia Nalini zona sud di Catanzaro per incidente stradale.

Interessata una sola autovettura, un’Audi A3 che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro il guardrail all’ingresso della rampa di accesso al quartiere Lido.

A bordo il solo conducente che riportava contusioni ed escoriazioni varie.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto Polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.