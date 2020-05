Auto sbanda e finisce fuori strada dentro un canale

Questa mattina alle ore 12:10 circa, una chiamata alla sala operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone segnalava un’autovettura Suv Kia Sportage uscita fuori strada.

All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco intervenivano repentinamente all’estricazione, non facile, di uno dei due passeggeri (una coppia di anziani residenti a Cutro).

L’auto per motivi ancora in fase di accertamento ha perso aderenza finendo in un canale adiacente la strada che collega il comune di San Leonardo a Cutro.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco di Crotone reso difficoltoso dal fatto che la signora incastrata sul lato destro poggiato al terreno, era anche dolorante alla spalla, per cui si procedeva all’estrazione della stessa dal lato posteriore della vettura. Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia, e i Carabinieri per i rilievi del caso.