Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari è intervenuta nel comune di Oriolo in contrada Raia per incidente stradale.

Una Fiat 500 per cause in corso di accertamento è finita fuori strada finendo la sua corsa in un fossato. Deceduto il conducente.

Sul posto carabinieri, vigili urbani e suem118. L’opera dei vigili del fuoco è valsa all’estrazione dall’abitacolo della vittima e alla messa in sicurezza del veicolo.