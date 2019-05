Auto sbanda e sbatte contro un palo, ferito il conducente

Ha perso il controllo dell’auto ed è andata ad impattare contro un palo, dopo aver colpito altre due vetture, la Lancia Y che ieri sera, intorno alla mezzanotte percorreva viale De Filippis a Catanzaro.

A contribuire al sinistro, probabilmente, l’asfalto reso viscido dalla pioggia. A bordo dell’auto viaggiava il solo conducente che fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma che è stato ugualmente preso in carico dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale per controlli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede Centrale del capoluogo, che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro, e la polizia stradale per gli accertamenti di competenza.