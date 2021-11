Auto sbatte contro il guardrail, due donne in gravi condizioni

Due donne di 34 e 20 anni, cosentine, sono ricoverate nel reparto rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dopo essere rimaste ferite in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la notte scorsa, una Renault Twingo per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il guardrail, carambolando su entrambi i lati della strada.

L’incidente è avvenuto a Piano Monello di Rende. Nello scontro la 20enne è stata sbalzata fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le donne sono state trasportate in ospedale e le loro condizioni sono subito apparse gravi.