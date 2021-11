I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 7:30 circa sulla Strada Provinciale 17, nel comune di Drapia, frazione Caria, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e andando a sbattere contro un albero.