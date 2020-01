Auto sbatte contro un casolare sulla Statale106, muore 19enne

Lo scontro all’alba, l’automobile intorno alle 5 di questa mattina impatta contro un casolare in via Scylletion al crocevia che si immette sulla SS 106 a Roccelletta di Borgia. L’allarme degli automobilisti di passaggio, sirene, ambulanze e vigili del fuoco che in 15 minuti sono sul posto.

Lo spettacolo è devastante, quattro giovani rimasti incastrati nell’automobile. Due in particolare sembrano essere i più gravi. Tutti vengono portati all’ospedale di Catanzaro. Uno di loro, purtroppo, è in condizioni disperate e il suo cuore smetterà di battere nonostante il disperato intervento dei sanitari.

La vittima è Thomas Costanzo, di soli 19 anni di Catanzaro, parente del consigliere comunale Sergio Costanzo. Il giovane era alla guida della Volkswagen Polo che per cause in corso di accertamento si è schiantata sul muro del casolare.

Gli altri tre giovani, tutti 20enni, sono ancora ricoverati. Destano preoccupazione in particolare le condizioni, definite gravi, di una ragazza che si trovava a bordo dell’automobile.