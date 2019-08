Gravissimo incidente, nella giornata di ieri, a Bisignano, nel Cosentino. Per cause ancora da accertare, un’auto è andata a sbattere contro un muro di recinzione sulla strada provinciale 234 in contratta Sellitte.

A bordo del mezzo Nadia Molino, 51 anni, morta in ospedale per le ferite riportate.