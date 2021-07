Auto sbatte contro un muro, mamma e figlio finiscono in ospedale

Un brutto incidente stradale quello avvenuto nella notte scorsa a Reggio Calabria e nel quale sono rimasti feriti una mamma ed il figlio di appena quattro anni.

Tutto è accaduto poco prima della 4 di questa notte, in via Padova: l’auto, alla cui guida c’era la donna, per motivi in corso di accertamento, è andata ad impattare violentemente contro un muro.

Gli occupanti sono stati così soccorsi e accompagnati nel Grande Ospedale Metropolitano del capoluogo dello Stretto, dove sono stati ricoverati con prognosi riservata. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso.