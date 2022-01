Auto si ribalta a Catanzaro, illeso il conducente

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata nel comune di Catanzaro in via F. Crispi per incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Fiat Punto, che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Nel sinistro rimanevano coinvolte alcune vetture parcheggiate bordo strada. Indenne il conducente che riusciva autonomamente ad abbandonare il veicolo.

Sul posto Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.

Le operazioni di soccorso coordinate dal CS Gregorace Raffaele.