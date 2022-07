Auto si ribalta dopo incidente, anziana conducente ferita trasportata in ospedale

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 11.30 circa in via Raffaele Carbonari, zona nord di Catanzaro, per incidente stradale.

Le vetture coinvolte una Renault Clio ed una Lancia Y. Quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale. Danneggiate ulteriori vetture parcheggiate in prossimità del sinistro.

A bordo della Lancia Y la sola conducente, una donna anziana, che veniva estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Le operazioni di soccorso coordinate dal Capo Squadra Esperto Francesco Rosi.