Auto si ribalta e finisce fuori strada, due giovani feriti

È di due giovani feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle 00.30 circa su viale Emilia direzione quartiere lido del comune di Catanzaro.

La vettura coinvolta una Lancia Y che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale.

A bordo il conducente ed un passeggero che a seguito del sinistro venivano sbalzati fuori dall’abitacolo.

Gli stessi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.