Auto si ribalta e finisce in un fosso a Germaneto, morto il conducente

È di una persona deceduta il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poche ore fa su viale Europa nel comune di Catanzaro.

La vettura interessata una Lancia Y che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo andando ad impattare violentemente contro un palo Telecom terminando successivamente la sua corsa all’interno di un canalone per la raccolta delle acque meteoriche.

Il conducente, unico passeggero nella vettura deceduto sul colpo.

Intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è valso al recupero della salma e della vettura con ausilio dell’autogru.

Sul posto polizia locale per quanto di competenza.