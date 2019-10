Rocambolesco incidente nella galleria Sansinato alle porte di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento tre auto sono rimaste coinvolte nel sinistro e una si è ribaltata.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e un’ambulanza del 118. Disagi notevoli al traffico con la squadra volanti della Questura di Catanzaro che ha trasportato d’urgenza in ospedale una donna che sta per partorire e che si trovava lungo la coda generata dall’incidente.