Auto si ribalta in un incidente sulla Statale 18, ferita la conducente

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 1.30 circa sulla SS18 direzione sud nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Fiat Sedici che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo e urtando contro il guardrail si ribaltava sulla sede stradale.

A bordo la sola conducente che riportava lievi ferite. La donna, rimasta incastrata nell’abitacolo veniva estratta dai vigili del fuoco e consegnata al personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

La vettura veniva successivamente posta in sicurezza in attesa del soccorso stradale.