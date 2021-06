Auto si ribalta sul lungomare di Catanzaro, illesi i passeggeri

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina alle ore 7.00 sul lungomare in loc. Giovino nel comune di Catanzaro per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta una Kia Picanto che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo sulla rotatoria e ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo il conducente ed un passeggero che uscivano autonomamente dall’abitacolo. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.