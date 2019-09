Auto si ribalta sulla SP181 tra Girifalco ed Amaroni, 4 feriti

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute questa notte sulla SP181 di collegamento tra i comuni di Girifalco ed Amaroni per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Ford Fiesta che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.

Quattro i passeggeri a bordo della vettura che presi in cura dal personale medico del suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo in attesa del soccorso stradale per la rimozione. Sul posto carabinieri per quanto di competenza.