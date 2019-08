Auto si ribalta sulla Statale 106, ferito il conducente

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica l’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 nel comune di Crosia (CS).

Nell’incidente non ci sono state vittime ma solo un ferito che non sembra in condizioni gravi estratto da un’auto che si è ribaltata autonomamente. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.

L’Associazione nel ringraziare quanti ci hanno segnalato l’incidente inviandoci le foto coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106.