Auto si ribalta sulla Statale 107, giovane conducente grave in ospedale

Un grave incidente della strada che ha provocato un ferito grave si è verificato nel tardo pomeriggio sulla statale 107 all’altezza del Comune di Camigliatello silano.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un’auto, una Fiat Panda, in maniera autonoma si è ribaltata nei presso di un impianto di rifornimento.

Nel sinistro è rimasto gravemente ferito il conducente, un giovane di Croce di Magara, che è stato soccorso dal Suem 118 e trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Sul posto sono prontamente arrivati anche i carabinieri di Camigliatello per le prime verifiche tecniche e per mettere in sicurezza il tratto stradale. Notevoli, ovviamente, i disagi alla circolazione.