Oggi, poco prima delle 11, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti sulla corsia nord dell’Autostrada A2, tra gli svincoli di Altomonte e Firmo, dove un’autovettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata.

I Vigili del Fuoco giunti rapidamente sul posto dal vicino distaccamento di Castrovillari hanno messo in sicurezza gli occupanti ed il veicolo coinvolto. Alcuni occupanti del veicolo sono stati affidati alle cure del 118.