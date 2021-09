Auto si schianta contro muro, due morti. Un giovane è gravissimo

Un tragico incidente stradale, quello avvenuto poco prima delle due di questa notte in Calabria. Tre persone arano a bordo di una Bmw, quando, per cause da accertare, l’auto è finita contro un muro.

Il bilancio è, purtroppo, drammatico: un giovane di 28 anni, S. R., ed un uomo di 46 anni, S. R., sono deceduti, mentre un giovane di 24 anni lotta tra la vita e la morte, dopo aver riportato ferite gravissime.

L’incidente stradale si è verificato nel Crotonese, ad Isola Capo Rizzuto. Immediati i soccorsi di ambulanze, polizia e carabinieri, ma il 46enne è stato ritrovato già privo di vita, mentre si è poi rivelato inutile il trasporto in ospedale del 28enne, morto poco dopo l’impatto.

L’altro giovane, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato all’ospedale di Crotone, dove i medici tentano di salvargli la vita.