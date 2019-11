Auto si schianta contro un pilastro, 19enne in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni un giovane vibonese di soli 19 anni che questa mattina era alla guida di un’auto che è andata a schiantarsi contro un pilastro in cemento armato.

I fatti si sono svolto sulla strada che collega Bivona a Porto Salvo, due frazioni di Vibo Valentia. Per cause in corso di accertamento, la Fiat Punto guidata dal ragazzo, G. A., residente a Bivona, è uscita di strada per poi schiantarsi contro la struttura cementizia.

L’impatto sarebbe stato violentissimo e il macapitato avrebbe riportato gravi lesioni tanto da essere trasportato in codice rosso e in prognosi riservata all’ospedale di Vibo Valentia.

Intervenuti sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia e quelli della Municipale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.