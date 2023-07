Auto si schianta nella notte contro un palo della luce, donna di 34 anni in gravi condizioni

Il violento impatto si è verificato intorno all’1.30 stanotte a Gallico, nella parte nord della città dello Stretto.

Una donna di 34 anni, reggina, era alla guida di una Citroen quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della vettura e finendo contro contro un palo della luce ed un muro.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Reggio Calabria e i sanitari del 118 hanno trasferito la giovane, al Grande Ospedale Metropolitano. Le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi è riservata.