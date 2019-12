Auto trapassata dal guardrail, un morto e 4 feriti

E’ un tarantino di 57 anni la vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattinata del giorno di Santo Stefano in Basilicata, nel comune di Montalbano jonico. Nello schianto sono rimaste ferite altre quattro persone, anche loro tutte di Taranto, una delle quali è ricoverata in condizioni gravi nell’ospedale di Potenza.

Per cause da accertare, una Mercedes Classe A, a bordo della quale c’erano cinque persone tutte tarantine, si è schiantata contro il guard rail. Nell’impatto è morto il 60enne Angelo Palmisano, noto body-guard e coordinatore di team in eventi privati e pubblici, che era seduto accanto al guidatore.

Ferite altre quattro persone, tra cui due donne trasportate in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza con due elicotteri del 118 atterrati sul posto. A quanto si è appreso, i cinque stavano tornando da Atena Lucana dove avevano lavorato come addetti alla sicurezza in un locale della zona. I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia stradale.