Auto travolge carrozzina sulle strisce: morto un neonato, la mamma sotto choc

Un bambino di pochi mesi è morto in seguito a un investimento sulle strisce pedonali della madre. Il dramma si è consumato oggi in via del Plebiscito a Padova.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30: la donna stava attraversando la strada, quando un’automobile ha centrato la carrozzina con il piccolo, trascinandolo per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118: i sanitari hanno tentato di rianimare il bambino e lo hanno portato in ospedale, ma tutto è stato inutile. I medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita e il piccolo è morto poco dopo il ricovero. La mamma della vittima è sotto choc: ricoverata in ospedale, non ha riportato ferite gravi. Sulla dinamica dell’accaduto sta indagando la Polizia locale.

La tragedia si è consumata a Padova di fronte un supermercato: sembra, stando a quanto accertato finora, che nell’affrontare una rotatoria l’automobilista non si è accorto che una mamma con il suo bambino nella carrozzina stava attraversando la strada.

Nonostante una frenata disperata il piccolo è stato sbalzato dal passeggino. Illeso, ma sotto choc, il conducente dell’auto. (fanpage.it)