Autoarticolato si ribalta e si incendia, morto l’autista

Un camionista è morto oggi in un incidente avvenuto sull’autostrada A14 in direzione sud nei pressi della zona industriale di Foggia. Secondo le prime informazioni un autoarticolato, per cause ancora da accertare è sbandato ribaltandosi e poi ha preso fuoco.

Sul posto gli agenti della polizia stradale e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che non hanno potuto far nulla per il conducente del mezzo, rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo e tra le fiamme.

A causa dell’incidente si registrano rallentamenti e code su quel tratto di autostrada.