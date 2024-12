Autoarticolato si ribalta in autostrada, conducente ferito

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta nelle prime ore di questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo per incidente stradale.

Coinvolto nel sinistro un autoarticolato che, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale direzione Sud tra gli svincoli di Rogliano ed Altilia Grimaldi.

L’autista, rimasto incastrato all’interno della cabina di guida riportava ferite alla testa e agli arti ma non in pericolo di vita. Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Sino al termine delle operazioni di soccorso chiusa la corsia sud tra Rogliano e Altilia, ed il traffico pesante deviato sulla S.S. 18 da Cosenza nord.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e del mezzo.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.