Autobus diretto a Catanzaro rischia di precipitare nel vuoto, tragedia sfiorata per 47 passeggeri

Un incidente stradale sull’A2 poteva trasformarsi in una tragedia. Un pullman con a bordo una cinquantina di passeggeri calabresi viaggiava in direzione Catanzaro, partito da Roma, quando nei pressi dell’uscita di una galleria a poca distanza dallo svincolo di Lauria Nord il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato contro un’auto.

La vettura è carambolata e si è ribaltata mentre il pullmna ha finito la sua corsa contro il guardrail oltre il quale c’era il vuoto.

Secondo quanto emerso il conducente avrebbe tentato di controllare l’autobus arrestando la corsa in tempo evitando così di finire nel precipizio.

Dopo l’incidente oltre a qualche lieve contuso tra i passeggeri, il conducente dell’auto è stato portato in ospedale per accertamenti.