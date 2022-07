Autocarro si ribalta sulla SP148 a Satriano, conducente ferito trasportato in ospedale

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 11.40 circa nel comune di Satriano sulla SP148 per incidente stradale.

Coinvolto un autocarro che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada ribaltandosi sulla cabina di guida. A bordo il solo conducente che preso in cura dal personale sanitario del Suem118 veniva trasferito presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del veicolo. Con ausilio di autoscala giunta dalla sede centrale si provvedeva a riposizionare il veicolo su ruote per il successivo recupero da parte del soccorso stradale. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.