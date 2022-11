Autocompattatore rubato ad agosto ritrovato in uno sfasciacarrozze

I carabinieri nel corso di un normale controllo di routine contro il fenomeno del lavoro irregolare hanno scoperto ieri, all’interno di un’impresa di autodemolizioni di Gioia Tauro, un autocarro Iveco Daily che, dagli accertamenti su targa e telaio, è risultato essere uno dei due compattatori rubati dall’isola ecologica di Polistena lo scorso 20 agosto.

Quella notte, tre persone si erano introdotte all’interno del piazzale del centro di raccolta dei rifiuti lungo la strada provinciale Polistena-Melicucco e, incuranti del sistema di videosorveglianza, avevano reciso i lucchetti del cancello principale e avevano asportato i due mezzi comunali.

Immediatamente è scattata la denuncia a piede libero per un pregiudicato 54enne che gestisce lo sfasciacarrozze, all’interno del quale è stato trovato l’autocompattatore oggetto di furto. L’uomo, nell’immediatezza non ha saputo fornire una circostanziata spiegazione che giustificasse il possesso del veicolo. È stato quindi segnalato per ricettazione.

Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta ad indagini.

I Carabinieri hanno restituito l’autocompattatore al comune di Polistena e il veicolo potrà presto riprendere il regolare servizio di raccolta rifiuti in favore della cittadinanza.