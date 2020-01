I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 2 gennaio alle ore 4:20 circa a Mileto per domare le fiamme che hanno distrutto un autofurgone.

Per cause in corso di accertamento un furgone Iveco Daily di proprietà di un pensionato del luogo, parcheggiato in via A. Moro è stato avvolto dal rogo.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno estinto l’incendio impedendo che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.