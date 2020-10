Automezzo urta un ponte sulla SS106 e lesiona la cisterna di gas

Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla SS106 nel comune di Trebisacce (CS).

Un’autocisterna adibita al trasporto di GPL transitando sotto un ponte, urtava con l’automezzo allo stesso procurando una lesione alla cisterna con conseguente fuoriuscita del gas.

Accortosi del problema, il conducente abbandonava la SS106 e proseguiva il viaggio in cerca di una zona sicura dove fermare il mezzo e chiamare i soccorsi.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari attualmente impegnata nel mantenere in sicurezza il veicolo è la zona circostante per scongiurare eventuale innesco del carico.

Si attende il nucleo NBCR del comando di Catanzaro che provvederà al travaso dei circa 3000 lt di gpl in una nuova cisterna.