Automobilista contromano sull’A2, fermato dalla Stradale

Un’auto contromano sull’autostrada A2 è stata fermata stamattina attorno alle 9 da una pattuglia della polizia stradale, prontamente intervenuta ed evitando così che si potessero verificare incidenti.

In base alla ricostruzione, un signore anziano – probabilmente in un attimo di confusione – nelle vicinanze di Falerna non è riuscito a immettersi nell’autostrada nel giusto senso di marcia e ha quindi imboccata la strada ad alta velocità nella direzione opposta.

La pattuglia della stradale è subito intervenuta, fermando l’auto ed evitando così ulteriori rischi e pericoli.