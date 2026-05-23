Autonomia differenziata e Regione Ausonia

I meridionalisti della domenica, e smaniosi di assistenzialismo, hanno poco da protestare inventandosi una gloriosa storia di cui ignorano persino le date: l’autonomia differenziata si farà. Del resto, il concetto di autonomia è vecchio quanto la repubblica… no, c’era ancora la monarchia quando venne resa autonoma la Sicilia, con un atto di Umberto luogotenente del Regno, e uno dello stesso Umberto come re. Seguirono Val d’Aosta, Friuli, Sardegna; e persino due province autonome, Trento e Bolzano. Perché Palermo e Cagliari e Trento e Bolzano e Aosta e Pordenone possono essere autonome, e Milano e Venezia e Bologna, no?

È però ovvio che sarebbe assurda un’autonomia della Calabria dall’alto… no, dal basso della sua condizione di ultima d’Europa, e dei suoi pochi abitanti, in gran parte anzianotti. E, come scrivevamo ieri, con l’incapacità della politica e della burocrazia calabrese anche di spendere i soldi che ci elargiscono.

Un’eventuale Calabria autonoma non sarebbe peggio dell’attuale Calabria non autonoma, che già va male; sarebbe, secondo me, molto meglio. Proviamo con la Regione Ausonia, cioè mettendo assieme (assieme, unica entità amministrativa, non pateracchi compromissori come sussurra qualcuno) Molise Puglia Basilicata Campania Calabria.

La Regione Ausonia conterebbe dodici milioni di abitanti, più della Lombardia. L’Abruzzo, secondo me, è ormai Italia Centrale; se no, parliamone.

Ausonia potrebbe essere l’identità politica ed economica capace di rappresentare il Meridione, e quindi di rivendicare la propria autonomia differenziata.

Ripasso di storia, una materia di cui tutti parlano e non ne sa niente quasi nessuno. Ausonia non corrisponde al Regno delle Due Sicilie, che, con un precedente dal 1130 al 1282, ebbe vita, e con grandi scossoni, solo dal 1816 al 1861. Il precedente storico corretto è quello che va dal 1282 al 1816, e il cui nome ufficiale era “Regnum Siciliae citra Pharum” (causa di confusione infinita), ma almeno dal XV secolo detto comunemente Regno di Napoli.

Qui dovremmo raccontare anche del Ducato, poi Principato longobardo di Benevento, e dei successori Benevento, Salerno e Capua; e dei Normanni: ma dei Normanni, come ripeto, non sa un accidenti nessuno, e tanto meno del loro anno europeo 2027; e figuratevi dei Longobardi.

Ovviamente, non sognatevi di mettere assieme migliaia di burocrati e di politicanti delle cinque attuali aree; serviranno istituzioni nuove, agili, decisioniste; quindi di pochissimi e fattivi e responsabili.

Risponderà mai nessuno? Certo che no!

Ulderico Nisticò