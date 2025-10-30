Autore di ben 27 reati compiuti in una sola notte, 17enne arrestato

E’ ritenuto l’autore di ben 27 reati compiuti in una sola notte. Un 17enne lametino è stato arrestato dai carabinieri. Avrebbe commesso furti, danneggiamenti e incendi. L’esecuzione della misura è stata possibile grazie a un’ordinanza del gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro su richiesta della Procura.

Il giovane è accusato di aver dato fuoco, nella notte del 6 luglio 2025, a sei auto e un ciclomotore parcheggiati in viale 1° Maggio a Lamezia Terme. Nella stessa notte avrebbe anche rubato un’autovettura in via XX Settembre, guidandola senza patente e provocando danni a numerose auto e agli arredi urbani lungo il percorso: panchine, aiuole e arbusti sono stati distrutti.

Il minorenne risulta inoltre coinvolto, insieme a un coetaneo già arrestato nel giugno scorso, in una serie di 27 tra furti aggravati e danneggiamenti avvenuti tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2025 nelle vie del centro. Ulteriori episodi includono il danneggiamento di pneumatici nel quartiere Sambiase il 3 aprile 2025, anch’esso riconducibile alla coppia di giovani.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lamezia Terme hanno richiesto la visione di oltre 210 ore di filmati provenienti da 60 telecamere, tra pubbliche e private. Analizzando i tabulati telefonici e ricostruendo gli spostamenti del minorenne, gli investigatori hanno identificato inequivocabilmente il giovane come responsabile di tutti gli episodi, compreso l’incendio e il furto con danni all’arredo urbano.

I Carabinieri hanno così effettuato una sorta di “pedinamento elettronico”, ricostruendo palmo a palmo tutti gli spostamenti del minorenne nelle ore di interesse. Le immagini lo immortalano mentre dà fuoco ai veicoli, ruba l’auto e causa danni durante la fuga, confermando la dinamica dei fatti.