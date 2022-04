“Autostrada” è il nuovo singolo del cantautore calabrese Cronico

Dopo una lunga pausa di riflessione, utile a riordinare le idee e a lavorare su nuova musica, Cronico, al secolo Fabio Parrottino, è pronto a tornare sulla scena. Fresco di firma con la prestigiosa etichetta Visory Records, il cantautore Calabrese rilascerà su tutti i Digital Store “Autostrada”. Il brano è un vero e proprio cortometraggio sulla società moderna e sulla vita in generale, osservate tramite il filtro dell’amore.

È l’amore il marchio di fabbrica di Cronico che, tuttavia, questa volta lo utilizza come fine e non come mezzo per veicolare un messaggio di grande importanza. Protagonista del nuovo singolo non è la relazione – che pur viene raccontata con la consueta schiettezza narrativa – ma l’autostrada. L’autostrada è luogo – fisico e ideale – di competizione: entro le sue corsie vige la legge del più forte, o meglio, quella del più veloce; almeno, è questo che la società di oggi vuole far credere.

L’autostrada è anche la via maestra per l’infinito, teatro di avventure che portano lontano insieme alle persone con cui le vuoi condividere. È quest’ultimo il significato che Cronico predilige, nonostante un mondo che corre in direzione opposta. La strumentale su cui, invece, viaggiano le parole di Parrottino è del fido producer Stonhead, che ha vestito la canzone con sonorità che restano moderne pur richiamando la tradizione cantautorale italiana (Battisti su tutti).

Insomma, ci sono gli ingredienti per un brano destinato a durare nella testa e le cuore della nutrita schiera di ascoltatori di Cronico e – perché no? – di ascoltatori nuovi. Allacciate le cinture. Tempo di fare il biglietto e si parte. Ancora