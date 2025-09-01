Autovelox nel catanzarese, Codacons: “Si colpiscono i cittadini due volte”

Un automobilista ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento da 300 euro per una multa autovelox che, in origine, era di 173 euro, generando l’indignazione del Codacons. Il caso, segnalato dall’associazione a tutela dei consumatori, solleva forti dubbi sulle procedure di riscossione adottate dal Comune di Simeri Crichi.

​La dinamica del caso

​L’automobilista aveva pagato 138,75 euro, convinto di usufruire di uno sconto. Tuttavia, la somma corretta da versare era 190,65 euro. Nonostante il pagamento parziale, la società LaB Consulenze Srl, che opera per conto del Comune, ha emesso un’ingiunzione per l’intera somma di 300 euro, senza tenere conto del versamento già effettuato. Secondo l’avvocato Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons, si tratta di una “condotta gravissima e scorretta” che viola i principi di buona amministrazione.

Autovelox non omologato e proventi delle multe

​Oltre alle irregolarità nella riscossione, la multa in questione è stata emessa da un autovelox che la Cassazione ha più volte dichiarato non idoneo a produrre accertamenti validi.

Nonostante ciò, l’apparecchio continua a essere utilizzato, portando il Codacons a denunciare che l’obiettivo non è la sicurezza stradale, ma un mero “far cassa”. L’associazione ricorda inoltre che, per legge, i proventi delle multe dovrebbero essere reinvestiti in sicurezza e manutenzione delle strade.

Le richieste del Codacons

​Il Codacons ha chiesto un intervento del Comune di Simeri Crichi per verificare l’operato della società di riscossione. L’associazione si è anche rivolta al Prefetto di Catanzaro, alla Corte dei Conti (per possibile danno erariale) e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (per pratiche scorrette), definendo l’intera vicenda non un semplice errore, ma un vero e proprio “sistema che rischia di colpire i cittadini con importi gonfiati e regole distorte”.