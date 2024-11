Avanguardie Educative: dieci anni di idee che cambiano la scuola!

Avanguardie Educative, oggi compie 10 anni!

Era, infatti, il 6 novembre del 2014 quando INDIRE e 22 scuole fondatrici sancivano la nascita di questa iniziativa, sottoscrivendo il Manifesto delle Avanguardie Educative.

Da questo accordo è nata l’opportunità per gli istituti scolastici di condividere le “idee” di innovazione a partire dalle proprie esperienze e di metterle a disposizione di altre scuole sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”.

In questa ottica, il Movimento si pone sempre più come un punto di riferimento nell’ambito della didattica innovativa, aperto alla partecipazione di quelle scuole italiane che lavorano quotidianamente per trasformare un modello di scuola rendendolo adeguato alla nuova generazione di studenti digitali.

Per festeggiare i dieci anni del Movimento, INDIRE ha organizzato una due giorni a Firenze con una serie di incontri, dibattiti e laboratori sui temi dell’innovazione scolastica. Presenti ospiti di fama internazionale, rappresentanti di enti ed istituzioni, Ambassador del Movimento e ricercatori INDIRE.

Nell’occasione il Dirigente scolastico dell’Itt G.Malafarina, Saverio Candelieri, presente all’evento insieme alla Referente d’istituto prof.ssa Roberta Santoro, ha ricevuto una targa di riconoscimento per il lavoro svolto; l’Istituto soveratese infatti ha superato la selezione 2024 ed è tra le 24 scuole italiane impegnate ad assicurare a livello regionale – insieme ad esperti formatori presenti sul territorio di pertinenza – un’articolata serie di attività di informazione, formazione, diffusione e sostegno alle scuole del Movimento e ai processi d’innovazione.