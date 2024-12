Aveva in casa cocaina per un valore di 150mila euro, 49enne arrestato

In casa quasi un chilo e mezzo di cocaina già suddivisa in 5 involucri di cellophane termo-sigillati per un valore illecito sul mercato degli stupefacenti di oltre 150mila euro.

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, hanno arrestato un 49enne del posto, finito in carcere perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile impegnati già da tempo in servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

A seguito di perquisizione presso l’abitazione dell’interessato, è stato rinvenuto 1,3 kg di cocaina, suddiviso in 5 involucri in cellophane termo-sigillate, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento della sostanza.

All’atto del controllo, l’uomo ha tentato di disfarsi di parte dello stupefacente, lanciandolo dalla finestra della propria abitazione, recuperato immediatamente dal personale.

L’ingente quantitativo di cocaina, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 150.000 euro.