Aveva pistola e coltello nel giubbino, 62enne arrestato a Catanzaro

Viaggiava con una pistola Smith & Wesson calibro 32 caricata con sei proiettili e nascosta nella tasca interna del giubbino, ma e’ stato notato dai carabinieri che lo avevano fermato per un normale controllo. Si tratta di un uomo di 62 anni, T.R., gia’ noto alle forze dell’ordine, tratto in arresto per porto abusivo di armi.

L’uomo e’ stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il sessantaduenne aveva con se’ anche un coltello a serramanico con lama ben affilata della lunghezza di dieci centimetri. Dai controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro e’ anche emerso che l’arma risultava smarrita nel 2011 ed era stata presentata regolare denuncia