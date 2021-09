Avevano in casa una pistola clandestina, coppia arrestata

Aveva in casa una pistola clandestina. Una donna B.G., di 50 anni, compagna di un quarantaseienne con precedenti, attualmente ai domiciliari, L.M., è stata arrestata e posta anche lei ai domiciliari a Cirò Marina con l’accusa di detenzione illecita di armi.

I militari, nell’ambito di una serie di verifiche svolte sulle persone sottoposte a misure cautelari hanno proceduto ad un controllo domiciliare e insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo hanno deciso di effettuare una perquisizione e all’interno dell’abitazione della compagna trovando l’arma con la matricola parzialmente abrasa.

La pistola è stata sequestrata per ulteriori accertamenti mirati a verificarne l’eventuale recente utilizzo in contesti illeciti. Contestualmente i carabinieri hanno eseguito nei confronti del quarantaseienne un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro scaturita dalla denuncia sporta nei suoi confronti dalla convivente. Per l’uomo è scattata così la carcerazione nella casa circondariale di Crotone.