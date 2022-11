Avverte un malore mentre guida e si schianta contro un lampione

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:05 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, da parte del 118, ha sollecitato l’intervento per un incidente stradale in via Aldo Moro a Rocca di Neto, in provincia di Crotone.

Il conducente di un’auto Fiat 600, a causa di un improvviso malore ha terminato la corsa schiantandosi tra un lampione e il muro di un negozio, sfiorandone la porta d’ingresso.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco con ausilio di attrezzatura specifica visto che la portiera della vettura era completamente bloccata.

Alla fine dell’operazione il ferito veniva affidato alle cure dei sanitari del 118 già sul posto. Presenti per i rilievi del caso anche i carabinieri.