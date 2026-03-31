Avviate le procedure per mettere in sicurezza l’area dell’ex-casello di Caraffa-Sarrottino

A darne notizia è il Vice Sindaco di Tiriolo Davide Longo, che specifica come l’area, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) relativa all’ex casello di Caraffa-Sarrottino, in località Corace, sarà interessata da interventi di messa in sicurezza nel corso dei prossimi mesi.

Questo importante risultato è stato reso possibile grazie all’opera di interlocuzione diretta, e ai rapporti di collaborazione istituzionale costantemente mantenuti con RFI.

L’intervento rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della viabilità in un’area strategica del territorio.

Si tratta, infatti, di un nodo viabile fondamentale che costituisce la principale porta di accesso da e verso i comuni di Catanzaro – in particolare il quartiere Germaneto, sede dell’Università Magna Grecia, della Cittadella Regionale e di altri importanti presidi pubblici e privati – Caraffa di Catanzaro, Settingiano, San Floro e altri comuni del comprensorio.

La messa in sicurezza dell’area consentirà una circolazione più sicura e fluida, con benefici concreti per i cittadini, i pendolari e tutti coloro che quotidianamente attraversano questa importante direttrice.

L’Amministrazione comunale di Tiriolo, guidata dal Sindaco Domenico Greco, continuerà a lavorare con impegno per la tutela e la valorizzazione di tutto il territorio municipale, ponendo al centro sicurezza e qualità della vita.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’azienda RFI e i suoi dipendenti per la competenza, sensibilità e dedizione al proprio lavoro che sono emersi durante il sopralluogo tecnico avvenuto lunedì 30 c.m.